Reuters: акционеры Tesla пытаются сместить Илона Маска

Фонд под управлением компании BlackRock, который входит в топ-10 крупнейших акционеров Tesla, проголосовал за предложение акционеров, которое предполагает замену генерального директора компании — Илона Маска независимым председателем. Об этом сообщает агентство Reuters.

Некоторые члены управления призывают разделить в компании Tesla роли председателя и генерального директора между двумя людьми, чтобы улучшить контроль внутри организации. Голосование показало, что, по крайней мере, один крупный инвестор поддерживает такие изменения в Tesla.

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Отмечается, что Илон Маск попал под давление из-за расходов компании, а также после того, как заявил о своем желании сделать компанию Tesla частной.

Ранее сообщалось, что акционеры Tesla подали в суд на Маска из-за твита о выкупе компании.