В Хабаровске машина скорой помощи попала в тройное ДТП, есть пострадавшие

Источник в ГИБДД по Хабаровскому краю сообщил о тройном ДТП, в которое попала машина скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел 29 августа в Хабаровске на пересечении улицы Воронежской и улицы Шелеста. Водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу машине скорой помощи при повороте на зеленый.

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«Водитель скорой не убедился в том, что его пропускают. От удара машину скорой отбросило на пассажирский автобус Daewoo», — рассказал источник.

Он добавил, что в результате произошедшего пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что карета скорой помощи опрокинулась на юго-западе Москвы в результате столкновения с автомобилем Nissan.