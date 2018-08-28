В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

В Татарстане в результате ДТП с участием двух грузовых автомобилей и легковушки погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по Татарстану.

По данным агентства, при аварии также пострадал один человек.

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Как отмечается, ДТП произошло в Зеленодольском районе вблизи деревни Исаково на 753-ем километре трассы М-7.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека.

Как отмечалось, при аварии также пострадали два человека.