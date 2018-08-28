В результате ДТП в Крыму погибли три человека, пострадали еще двое, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики.

Авария произошла около 21.00 в понедельник, 27 августа, на трассе Симферополь-Феодосия. Столкнулись два легковых автомобиля.

«В результате аварии три человека возрастом 21, 24 и 25 лет получили травмы, не совместимые с жизнью. Двое мужчин (28 и 31 год) доставлены в Старокрымскую больницу, их состояние средней степени тяжести», — сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Крыму джип упал с обрыва на горной дороге, которая не была оборудована защитными барьерами и не предназначалась для движения транспорта. В результате происшествия погибли три человека.