Под Волгоградом в ДТП с бензовозом пострадали семь человек

В Волгоградской области в результате ДТП с участием бензовоза пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, бензовоз врезался в стоящую на обочине маршрутку.

Как отмечается, авария произошла на Быковской трассе.

При этом среди пострадавших двое детей.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Московской области в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали четыре человека.

Как отмечалось, на 155 километре трассы А-108 маршрутка врезалась в столб.