На Крымском мосту установили новый рекорд

Новый рекорд трафика установлен на Крымском мосту через Керченский пролив, передает РИА «Новости».

В минувшее воскресенье, 12 августа, за сутки по мосту проехали более 33 тысяч транспортных средств в обе стороны.

«В воскресенье, 12 августа, зафиксирован очередной рекорд суточного трафика на Крымском мосту: за 24 часа по нему проехали 33 359 транспортных средств в обе стороны, из них более 17,9 тысячи автомобилей — в сторону Крыма», — сообщили в инфоцентре.

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Предыдущие два рекорда по интенсивности движения были достигнуты 15 июля (31,5 тысячи машин, автобусов и мотоциклов) и 5 августа (32,4 тысячи).

Ранее сообщалось, что с момента открытия в мае 2018 года Крымского моста по нему в обе стороны проехали уже более 1 млн автомобилей, в том числе свыше 11 тыс. автобусов.