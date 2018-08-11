В США при аварии церковного микроавтобуса погибли три подростка

В американском штате Миссури микроавтобус, принадлежащий местной церкви, попал в аварию, в результате инцидента погибли три подростка, еще 10 пострадали. Об этом сообщает телеканал KSHB-TV со ссылкой на данные государственного патруля штата.

Отмечается, что транспортное средство принадлежало местной церкви, все ехавшие в микроавтобусе были ее прихожанами. Трое подростков 14, 16 и 17 лет погибли на месте ДТП, еще 10 получили травмы различной степени тяжести. Состояние трех из них оценивается как тяжелое.

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По неизвестной причине водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за чего транспортное средство вылетело с трассы, перевернулось и врезалось в дерево.

В данный момент ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в штате Делавэр в результате ДТП погибли пять человек.