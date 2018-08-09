Автобус сбил трех пешеходов в Подмосковье
В районе автовокзала в Мытищах водитель автобуса наехал на трех пешеходов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
«В Шараповском проезде в районе автовокзала автобус наехал на троих пешеходов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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По данным управления МВД, в результате инцидента два человека получили тяжелые травмы, они доставлены в больницу. В пресс-службе отметили, что все пострадавшие достигли совершеннолетнего возраста.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево.