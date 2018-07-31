После ДТП с самосвалом в Подмосковье восстановили движение в обе стороны

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В управлении МВД по Московской области проинформировали, что восстановили движение на трассе М-8 в Пушкинском районе, где самосвал снес пешеходный надземный переход. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Отмечается, что движение на автодороге М-8 «Холмогоры» в Пушкинском районе восстановлено в обе стороны.

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«Подрядная дорожная организация завершила работы по ликвидации последствий ДТП на 27-м км трассы М-8. Дорожники убрали обломки надземного пешеходного перехода с проезжей части с помощью тяжелого крана, тем самым позволив открыть движение сначала в одном направлении (в сторону Москвы в 14:00 мск), а затем и в обоих направлениях (15:15 мск). Оперативные действия дорожников, в частности, демонтаж барьерного ограждения, позволили в максимально короткие сроки обеспечить движение транспорта по объездным маршрутам», — сказали в пресс-службе.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что обрушение моста в районе подмосковного города Пушкино произошло из-за того, что у грузовика самопроизвольно открылся кузов. При этом в ГИБДД проинформировали, что грузовик Volvo врезался в опору наземного пешеходного перехода, так как ехал с поднятым кузовом.