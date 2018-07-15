СК возбудил дело по факту ДТП с двумя погибшими под Пензой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек и травмирования восьми лиц в результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек и травмирования восьми лиц, в том числе двух несовершеннолетних, в результате ДТП, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в Пензенской области в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей погибли два человека.

Как отмечается, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее представитель прокуратуры Бессоновского района Пензенской области сообщила о начале проверки по факту ДТП на трассе М-5 «Урал».