Пострадавшие в ДТП в Турции россияне вылетели в Россию

Шестеро россиян, которые пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Турции, уже вылетели в Россию. Об этом говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России в твиттере.

«По информации Генконсульства России в Анталье, гражданам оказана необходимая медпомощь, они успешно вылетели на Родину», — сообщил центр.

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Ранее стало известно, что микроавтобус с россиянами, следовавший из Мармариса в аэропорт Даламан в Турции, столкнулся с трактором.

Шестеро российских граждан пострадали, получив легкие травмы.