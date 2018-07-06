При столкновении двух автомобилей на Кубани погибли девять человек

В Белореченском районе Краснодарского края столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли девять человек, в том числе один ребенок, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Также сообщается об одном пострадавшем, он доставлен в больницу.

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«Возле населенного пункта Гливенко столкнулись две легковушки. Пострадали десять человек, из них девять человек, в том числе ребенок, погибли», — сказал представитель экстренных служб.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что на трассе Адлер — Красная Поляна в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погибли два человека, в том числе гражданин Индии.