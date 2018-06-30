Под Сочи в ДТП с автобусом погиб гражданин Индии

Пресс-секретарь посольства Индии в России Амарендра Парида подтвердила гибель индийского гражданина в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на трассе Адлер — Красная Поляна в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погибли два человека.

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Как отмечается, один из погибших является гражданином Индии.

При этом также один индийский гражданин получил травмы в результате ДТП.

По словам представителя посольства, ведомство находится в тесном контакте с семьями граждан Индии.

Ранее сообщалось, что в Египте в ДТП с автобусом погибли три человека.

Как отмечалось, при аварии также пострадали 23 человека.