Под Сочи в ДТП с автобусом погиб гражданин Индии
Пресс-секретарь посольства Индии в России Амарендра Парида подтвердила гибель индийского гражданина в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, на трассе Адлер — Красная Поляна в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погибли два человека.
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Как отмечается, один из погибших является гражданином Индии.
При этом также один индийский гражданин получил травмы в результате ДТП.
По словам представителя посольства, ведомство находится в тесном контакте с семьями граждан Индии.
Ранее сообщалось, что в Египте в ДТП с автобусом погибли три человека.
Как отмечалось, при аварии также пострадали 23 человека.