Совфед намерен обсудить с Новаком цены на бензин

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы намерены пригласить главу Минэнерго Александра Новака на пленарное заседание 13 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что несколько парламентариев вновь подняли тему цен на бензин.

«Мы решили пригласить на следующее заседание главу Минэнерго Александра Новака», — сказала Матвиенко.

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Она подчеркнула, что члены Совфеда интересуются, как Минэнерго планирует решать указанный вопрос.

Ранее сообщалось, что средняя цена литра бензина в России по итогам мая 2018 года выросла на 5,6%, до 42,59 руб.

По сравнению с маем 2017 года цены на бензин увеличились 11,3%. В свою очередь потребительские цены на дизельное топливо в мае выросли в среднем на 5,2%, до 43,71 руб. за литр.