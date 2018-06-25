В Китае неизвестный на автопогрузчике въехал в толпу

В китайском городе Яньтай неизвестный мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

По данным агентства, в результате происшествия погиб один человек, а более десяти пострадали.

Как отмечается, после безуспешных попыток остановить автопогрузчик, полиция открыла огонь по водителю и застрелила подозреваемого.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Токио водитель наехал на пешеходов на переходе.

Как отмечалось, в результате инцидента пострадали шесть человек. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя.