В Китае неизвестный на автопогрузчике въехал в толпу
В китайском городе Яньтай неизвестный мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.
По данным агентства, в результате происшествия погиб один человек, а более десяти пострадали.
Как отмечается, после безуспешных попыток остановить автопогрузчик, полиция открыла огонь по водителю и застрелила подозреваемого.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Токио водитель наехал на пешеходов на переходе.
Как отмечалось, в результате инцидента пострадали шесть человек. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя.