Глава «Газпром нефти» сообщил о способе стабилизации цен на бензин

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что дальнейшее снижение акцизов может позволить стабилизировать цены на бензин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить о решении, то таким решением может быть повышение экспортных пошлин на нефтепродукты. В принципе, это является решением, но оно не является оптимальным, более того, оно будет для отрасли вредным», — сказал Дюков.

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Он пояснил, что подобное решение поставит под удар нефтепереработку, поскольку ее эффективность в таких условиях понизится.

Ранее источник сообщил, что ситуация с ценами на топливо на независимых сетях АЗС обсуждалась на встрече вице-премьера России Дмитрия Козака с нефтяными компаниями 6 июня.

Как стало известно, нефтяники пообещали нарастить поставки бензина.