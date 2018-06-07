Путин рассчитывает, что кабмин не станет угрожать нефтяным компаниям
Президент России Владимир Путин на «прямой линии» заявил, что он рассчитывает, что правительству не понадобятся угрозы в адрес нефтяных компаний.
Он также добавил, что ждет конструктивного диалога по ценам на нефтепродукты.
Глава государства подчеркнул, что у правительства всегда был конструктивный диалог с нефтяниками.
«Понимание с их стороны есть, что проблему нельзя загонять в угол, ее надо решать», — сказал Путин.
Ранее президент ответил на видеовопрос жителя Санкт-Петербурга, который задал вопрос про слишком высокие цены на топливо.
По словам Путина, такая ситуация с ценами на бензин является результатом неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Правительство пересмотрело налоговые меры по наполнению бюджета, что связано с вывозом сырой нефти на экспорт.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.