Водителей троллейбусов обяжут подчиняться требованиям Госавтодорнадзора

В правительстве предложили обязать водителей троллейбусов и грузовых автомобилей предоставлять регистрационные документы и удостоверения по требованию Госавтодорнадзора, цитирует РИА «Новости» текст проекта.

«Внесение указанных изменений позволит сотрудникам территориальных органов Госавтодорнадзора в полном объеме осуществлять предоставленные полномочия в части контрольно-надзорной деятельности», — говорится в пояснительной записке к проекту.

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Если данный документ будет принят, то он внесет изменения в правила дорожного движения в России.

Авторы проекта заявили, что в России часто происходят случаи, когда водители автобусов или грузовых автомобилей отказываются предоставлять документы сотрудникам Госавтодорнадзора для проверки, так как у них нет такой обязанности. Также, согласно действующему законодательству, во время проверки правильности заполнения путевой документации у сотрудников ведомства нет права требовать водительское удостоверение.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2018 появится новый дорожный знак.