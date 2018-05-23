Суд Ялты арестовал пьяного гаишника, который спровоцировал ДТП с двумя погибшими

Городской суд Ялты в среду принял решение отправить под арест сотрудника ГИБДД, которого следствие считает виновником смертельной аварии, унесшей 21 мая жизни двух человек. О решении суда сообщает республиканское управление Следственного комитета.

«Следственными отделом по городу Ялта Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым предъявлено обвинение старшему инспектору дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по городу Ялте в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК Росиии (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По ходатайству следователя Ялтинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомства.

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Задержанному гаишнику грозит от 4 до 9 лет лишения свободы.

Из-за огромного резонанса разбираться в обстоятельствах аварии в Крым направлена спецгруппа центрального аппарата МВД России.