Козак рассказал, когда должно произойти снижение акцизов на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что снижение акцизов на бензин и дизельное топливо должно произойти не позднее 1 июля текущего года. Об этом сообщает телеканал «России 24».

«Это должно произойти не позднее 1 июля. У нас планировалось, исходя из предыдущего состояния рынка, повышение акциза еще на 500 рублей. Напомню, что с 2010 года акцизы на моторное топливо увеличились в 2,5 раза», — сказал Козак.

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Он также добавил, что было принято решение понизить акцизы на дизтопливо на 2 тыс. руб. и не вводить дополнительные 500 руб. на литр.

Козак отметил, что данные меры должны помочь стабилизировать ситуацию на рынке.

Ранее сообщалось, что правительство поручило Минфину подготовить проект о снижении акцизов на бензин.