В Кабардино-Балкарии в результате ДТП погибли четыре человека

В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

«Около 20.00 мск в субботу на 398-м километре автодороги «Кавказ» произошло столкновение автомашины «ВАЗ-2112» и пассажирского микроавтобуса Mercedes, осуществлявшего перевозку по маршруту Ставрополь — Нальчик», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли три пассажира и водитель ВАЗ, двое пассажиров микроавтобуса с тяжелыми травмами доставлены в больницу.