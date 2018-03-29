В Кемеровской области загорелся автобус с детьми

В Кемеровской области произошло возгорание в моторном отсеке автобуса, который перевозил детскую волейбольную команду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.

«В 13.44 (09.44 мск) поступило сообщение о том, что на 213 километре трассы Р-255 в Топкинском районе произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. В автобусе производилась перевозка детской волейбольной команды из Ханты-Мансийска в составе 11 человек. С ними был один водитель и один сопровождающий», — говорится в заявлении ведомства.

Реклама

Отмечается, что после возгорания дети вышли из автобуса, а взрослые смогли самостоятельно потушить огонь. Волейбольная команда продолжила поездку на другом автобусе.

Ранее полиция Берлина остановила неисправный автобус, перевозивший 40 школьников из России.