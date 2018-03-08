На ТТК в Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть жертвы

В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем на Третьем транспортном кольце в Москве погиб один человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«На Трофимовской эстакаде на внешней стороне ТТК по неустановленным причинам грузовик совершил столкновение с впереди идущей легковой машиной. По предварительным данным, один человек скончался, двое пострадали», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что при столкновении электрички с автомобилем в Подмосковье погиб человек.