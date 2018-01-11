В ДТП на трассе в Новосибирской области погибли шесть человек

В результате ДТП на трассе Новосибирск-Барнаул погибли шесть человек и трое получили травмы.Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

«Около 10.30 (06.30 мск) на 111 километре трасы Р-256 «Новосибирск-Барнаул» произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Toyota Opa, двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Stream», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что движение по трассе осуществляется в обычном режиме.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также руководители госавтоинспекции области. По факту случившегося проводится доследственная проверка.