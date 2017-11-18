Задержан автомобиль предполагаемого участника стрельбы в «Москва-Сити»

Автомобиль, на котором скрылся предполагаемый участник стрельбы в ресторане комплекса «Москва-Сити», был задержан полицией в Москве, передает «Интерфакс».

«В 09:40 сотрудниками полиции у дома 48 по Кутузовскому проспекту был остановлен автомобиль «Тойота», в салоне которого находились двое мужчин. По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города», — сообщили в столичном главке полиции.

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По факту перестрелки было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц).

Ранее стало известно о задержании около 30 человек после инцидента.