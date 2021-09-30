Лукашенко заявил, что в случае конфликта Белоруссии помогут ВС России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN заявил, что в рамках Союзного государства у страны создана на западном направлении «фактически единая» армия с Россией. Об этом сообщает БелТА.

«И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим», — сказал Лукашенко, поясняя, что основой этой «единой вооруженной группировки является белорусская армия».

Белорусский президент также подчеркнул, что развивая сотрудничество с Россией, их страна не может лишиться независимости и стать «форпостом» на западном направлении.

«Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования», — сказал Лукашенко, добавляя, что подобные предположения являются «выдумкой коллективного Запада».

Ранее обозреватель польского издания Defence24 предположил, что заблаговременное введение российских войск в Белоруссию может быть базовым сценарием начала войны России с Польшей и Литвой. В статье говорится, что Варшаве и Вильнюсу следует рассматривать Белоруссию как ключевой район для наступательных и оборонительных операций в треугольнике Польша-Литва-Белоруссия, позволяющий российской армии через Сувалкский коридор достичь Калининградской области.