Лукашенко заявил о существовании центров на Украине, где обучают «работе по Беларуси»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании на Украине учебно-тренировочных лагерей, где целенаправленно обучают «работе по Беларуси».

«Самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, — там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно — и не только беглых — работе по Беларуси, как говорят спецслужбы», — сказал он во время встречи с государственным силовым блоком. Слова президента приводит «БелТА».

Глава республики добавил, что на Украину «тащат натовское войска» и создают там базы США. По его словам, на это нужно реагировать.

Также он сообщал, что в Польше разворачивают корпуса иностранных войск у границы с Белоруссией.