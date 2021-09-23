Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков Abrams

Власти Польши намерены разместить на восточной границе 250 танков Abrams, купленных у США. Об этом министр обороны страны Мариуш Блащак заявил в эфире Польского радио, передает «РИА Новости».

Блащак уточнил, что «250 современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке», Польша планирует получить к 2022 году.

О том, что польские власти намерены закупить у США 250 танков, стало известно в июле 2021 года. Тогда вице-премьер Ярослав Качиньский, курирующий вопросы национальной безопасности, рассказал, что речь идет о танках M1A2 Abrams SEPv3.

Версия M1A2 SEP v3 представляет собой последнюю модификацию танков Abrams. Серийное производство этой машины стартовало в 2017 году, от предыдущих поколений ее отличает усиленная броня, обновленная электроника и вспомогательная силовая установка.

В августе 2020 года Польша и США завершили переговоры по расширенному сотрудничеству в оборонной сфере. Одной из новых мер стало размещение на территории Польши тысячи дополнительных американских солдат — 4,5 тыс. военных США уже были там расквартированы.