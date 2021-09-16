Поставка атомных подлодок Канберре стала первым шагом альянса США, Британии и Австралии

В ВМС Австралии поступят атомные подлодки. Это стало первой инициативой в рамках нового альянса AUKUS (Альянс США, Великобритании и Австралии). Как пишет Интерфакс, об этом сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

«Первой крупной инициативой AUKUS станет поставка атомного подводного флота для Австралии. В течение следующих 18 месяцев мы будем работать вместе, чтобы определить наилучший путь для достижения этой цели», - указал премьер страны. Строительство запланировано в австралийской Аделаиде. Помогать Будут Штаты и Британия

В правительстве отметили, что Австралия не стремится приобрести ядерное оружие или создать гражданский ядерный потенциал.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон все же уточнил, что «подводные лодки, о которых идет речь, будут оснащены ядерными реакторами». Он указал, что это не значит, что они будут вооружены ядерным оружием.

Президент США Джо Байден отметил безопасность подлодок для Канберры.

Борис Джонсон также добавил, что AUKUS сблизит три страны «как никогда, создав новое оборонное партнерство и обеспечив рабочие места и процветание». Он выразил мнение, что новое партнерство станет жизненно важным для защиты интересов трех государств в Индо-Тихоокеанском регионе.