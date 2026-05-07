Навстречу «Спартаку»: «Краснодар» и «Динамо» играют за выход в Суперфинал Кубка России. LIVE

Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым во главе.
А вот стартовый состав московского «Динамо» от Ролана Гусева:
Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Фомин, Артур Гомес, Бителло, Гладышев, Тюкавин.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Гонсалес, Ленини, Кривцов, Сперцян, Боселли, Батчи, Кордоба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» принимает московское «Динамо». Первая встреча в столице завершилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» ведет текстовая онлайн-трансляция.