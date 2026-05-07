За что задержали адвоката Карабанова и чем он известен?

Известного адвоката Александра Карабанова задержали в Москве по делу о мошенничестве. По данным СК, он потребовал от фигуранта другого дела 7 млн рублей для передачи следователям и потратил эти деньги по своему усмотрению. Вторым фигурантом стал победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, причастный к афере с поставками деталей «Калашникову», сообщил ТАСС.

В Москве в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве задержали известного адвоката Александра Карабанова. Об этом ТАСС сообщил представитель его защиты.

Юрист известен участием во многих резонансных процессах. В прошлом он представлял интересы семьи Жанны Фриске, осужденного за коррупцию бывшего полковника Дмитрия Захарченко, миллиардера Сергея Полонского, продюсера Бари Алибасова и других бизнесменов и звезд. До этого около 10 лет Карабанов служил в следственных органах МВД.

«Карабанов задержан, его допрашивают представители СК по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере »,— рассказал собеседник агентства.

Обман, «Калашников» и «Танцы на льду»

В пресс-службе Следственного комитета России раскрыли, что в отношении Карабанова возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Кроме того, против неназванного «генерального директора коммерческой организации» возбудили дело о покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в ноябре 2024 года предприниматель, в отношении которого расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках товаров компании «Концерн Калашников», обратился за помощью к Карабанову. Юрист убедил его, что благодаря связям в следственных органах сможет повлиять на расследование, отметили в СК.

«В ходе встреч и телефонных переговоров адвокат потребовал передать денежные средства в размере 7 млн рублей, из которых 2 млн рублей — в качестве аванса, предназначенного, по утверждению Карабанова, для передачи должностным лицам следственных органов»,

— рассказали в ведомстве.

Утверждается, что юрист изначально не собирался передавать деньги должностным лицам и не мог повлиять на дело. 26 ноября 2024 года в помещении коллегии адвокатов на улице Маросейка в Москве бизнесмен передал Карабанову 2 млн рублей, заявил СК, уточнив, что юрист эти деньги потратил по своему усмотрению.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы объявили, что Замоскворецкий районный суд арестовал Карабанова до 5 июля .

Адвокат Владислав Пахомов в разговоре с порталом «Абзац» назвал обвинения в адрес коллеги недоразумением:

«Мера пресечения избрана. Второй момент, что над делом работаем. Считаем, что это недоразумение. На данный момент более пояснить что-то не представляется возможным».

Как рассказал ТАСС один из представителей защиты Карабанова, фигурантом дела адвоката является директор компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев .

«Леденеву предъявлено обвинение по ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ («покушение на дачу взятки в особо крупном размере»)», — рассказал он.

Леденев вместе с гендиректором компании «Ивановские ковши», подрядной организации «Интертехники», Алексеем Мороховым проходят по уголовному делу о хищении в особо крупном размере у «Калашникова». По версии следствия, с октября 2023 года по ноябрь 2024-го Морохов и Леденев, выступая в качестве представителей подрядчика «Калашникова», приобрели в Китае бракованные детали по цене заведомо ниже той, что указана в договорах подряда. Ущерб превысил 32 млн рублей.

Морохова поместили в СИЗО. Леденеву сначала назначили домашний арест, но затем изменили меру пресечения на подписку о невыезде.