Украинский дрон рухнул на нефтебазу в Резекне. Премьер Латвии обвинила в этом Россию

БПЛА упал на нефтебазу в Резекне, повреждены четыре резервуара

Сотрудник полиции у поврежденного нефтяного резервуара после крушения беспилотника на нефтехранилище в Резекне, Латвия, 7 мая 2026 года

По меньшей мере два беспилотника упали в Латвии, один из них рухнул на нефтебазу в Резекне. Премьер республики Эвика Силиня заявила, что их точная принадлежность еще не установлена. Тем не менее она уже возложила ответственность на Россию. По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 мая ВСУ пытались атаковать дронами Ленинградскую область через Латвию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Беспилотник упал на территорию филиала нефтяной компании East-West Transit в латвийском городе Резекне и попал в резервуар, сообщило издание Delfi.

Как рассказали в Государственной пожарно-спасательной службе, около 3:30 на номер 112 поступили звонки о пожаре на нефтебазе на улице Комунала.

Жители города в ночь на 7 мая слышали гул двигателей, звуки, похожие на пролеты самолетов, а также хлопки и видели вспышки в небе. После 4:00 в нескольких районах восточной Латвии разослали предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве с рекомендацией укрыться в помещениях.

Замначальника Госполиции Андрис Зеллис сообщил, что правоохранители получили информацию о как минимум двух дронах : один упал на нефтебазе, место падения второго еще ищут. По его словам, пожар локализован, угрозы нет, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ответственность за инцидент с беспилотником лежит якобы на России . По ее словам, точная принадлежность дрона, упавшего на нефтебазу, пока не установлена, однако, как подчеркнула Силиня, это не меняет оценки произошедшего, поскольку «агрессором» она считает Россию.

Глава правительства добавила, что ожидает разъяснений от профильных служб и намерена расширить полномочия Центра кризисного управления.

Замначальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис заявил, что в ночь на 7 мая дроны, вошедшие в воздушное пространство страны, были зафиксированы радарами, однако решение об их уничтожении не приняли, потому что это «не соответствовало требованиям безопасности» .

По его словам, речь идет не о двух, а о трех случаях проникновения иностранных беспилотников, при этом окончательные данные еще уточняются , написало агентство «Sputnik Латвия».

Заявление Минобороны России

Как сообщили в четверг в Минобороны РФ, украинские силы 7 мая пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.

«Около 3 часов 20 минут мск средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской республики была обнаружена группа из шести БПЛА. Одновременно в воздухе над территорией Латвии российскими средствами контроля воздушного пространства были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16», — рассказали в министерстве.

По данным ведомства, пять дронов в районе 4:00 пропали в районе Резекне .

Шестой беспилотник пересек границу России и был уничтожен средствами ПВО . Экспертиза обломков, по заявлению Минобороны, показала, что это беспилотник «Лютый» украинского производства .

В министерстве также добавили, что за сутки силы противовоздушной обороны сбили 570 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Что известно о БПЛА

По данным SHOT, беспилотники, упавшие в Латвии, могли быть запущены из Житомирской области Украины и двигались по траектории, схожей с мартовскими атаками на Ленинградскую область.

«Украинские дроны FP-1, предварительно, должны были атаковать Ленобласть. Они пролетели через Польшу, Литву, а позднее упали в Латвии . Один — на нефтебазе в городе Резекне в 50 километрах от границы с Россией. В результате повреждены четыре пустых резервуара», — следует из публикации.

При этом точное количество дронов, оказавшихся на территории республики, пока устанавливается.

Возможные риски

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» допустил и другой сценарий: беспилотники могли стартовать не только с территории Украины, но и из стран Европы, где развернуто их производство. По его словам, современные технологии позволяют управлять такими аппаратами на больших расстояниях.

Эксперт также не исключает, что падение дронов связано с техническими причинами — от воздействия средств радиоэлектронной борьбы до погодных условий, включая сильный ветер, который может сбить беспилотник с курса.

« Ранее в странах Балтии уже падали беспилотники, и местные власти пытались выдать их за российские, но доказать это не удавалось », — подытожил он.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил «Новым Известиям», что России важно акцентировать внимание на рисках, которые несет предоставление воздушного пространства для пролета украинских беспилотников для самих прибалтийских стран. По его словам, Москва и ранее заявляла, что Эстония, Латвия, Литва и Финляндия допускали такие пролеты, однако, как он утверждает, эти сигналы не воспринимались всерьез.