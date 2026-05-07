Застрелили из ревности: погиб чемпион России по многоборью

Чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев был убит в Калуге. По подозрению в причастности к преступлению задержаны двое мужчин. «Газета.Ru» — о том, что на данный момент известно о трагедии.

О трагедии сообщил калужский спортивный клуб «Логово зверя», где Исаев работал тренером.

«Сложно писать о таком… Сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, наш тренер, атлет, товарищ. От нашего зала приносим свои соболезнования родным и близким! Дату и время похорон сообщим позже», — говорится в сообщении.

Также объявлен сбор в помощь родным спортсмена.

Первые детали случившегося раскрыли новостные Telegram-каналы. Так, по информации Baza , атлет был застрелен минувшей ночью из охотничьего ружья. По предварительным данным, преступником оказался бывший бойфренд девушки Исаева. Предположительно, он не мог пережить расставание, ревновал и преследовал атлета.

Сам Дмитрий за несколько дней до гибели рассказывал коллегам о конфликте с другими мужчинами. Якобы один из них и был бывшим парнем его девушки.

После преступления они были задержаны в гаражном кооперативе, сейчас следствие проверяет их на причастность к убийству.

«Mash на спорте» сообщает другие подробности, в том числе о личности возможного преступника. Он также профессионально занимался спортом. Этой ночью мужчина пришел домой к Исаеву и, встретившись с ним, произвел несколько выстрелов. После этого он попытался бежать в Москву, но был задержан.

Исаев же был экстренно доставлен в больницу. Медики около часа пытались его реанимировать, но приблизительно в 7 часов утра сердце спортсмена перестало биться. На данный момент расследование на контроле калужской прокуратуры.

«Предварительно установлено, что в ночь на 7 мая 2026 года между двумя жителями областного центра на придомовой территории многоквартирного дома по ул. Болотникова г. Калуги произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин на почве неприязненных отношений выстрелил не менее двух раз в 35-летнего потерпевшего», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

После смерти атлета возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Близкие погибшего не разглашают детали. Друг Исаева Роман заметил, что знает лишь о том, что Дмитрий был застрелен, но не в курсе других деталей. Как сообщают «Известия», он заметил, что чемпион был доброжелательным и позитивным человеком.

«Мужчина сообщил, что на момент разговора родственники спортсмена могли еще не знать о случившемся. По его словам, близкие пытались связаться с отцом Исаева, чтобы сообщить ему о трагедии», — пишет издание.