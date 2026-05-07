Без права на помилование. Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни

В Китае двух экс-министров обороны приговорили к смерти за коррупцию

В Китае двух бывших министров обороны — Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ — приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения за коррупцию. Их признали виновными во взяточничестве, лишили политических прав и конфисковали имущество. Какие обвинения им вменили и как будет исполняться приговор — в материале «Газеты.Ru».

Приговор с отсрочкой

Двух бывших министров обороны Китая — Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ — приговорили к смертной казни по делам о коррупции. Как сообщает «Синьхуа», решения вынес военный суд КНР. Оба ранее входили в Центральный военный совет и имели статус государственных советников. Суд признал Вэя виновным в получении взяток, а Ли — в получении и даче взяток.

Приговоры одинаковые: смертная казнь с двухлетней отсрочкой исполнения, пожизненное лишение политических прав и конфискация имущества . Это означает, что ближайшие два года они проведут в заключении, после чего наказание будет автоматически заменено на пожизненное без права смягчения или условно-досрочного освобождения.

Такая мера — с отсрочкой исполнения — применяется в китайской практике как альтернатива немедленной казни: если осужденный не совершает новых умышленных преступлений, приговор заменяют пожизненным сроком, а в отдельных случаях возможно последующее сокращение наказания. Например, до 25 лет лишения свободы.

Что известно об осужденных

Ли Шанфу возглавил минобороны Китая в марте 2023 года. До этого он работал в космической отрасли, руководил космодромом Сичан, занимал пост заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК и в 2017–2022 годах отвечал за подготовку войск и снабжение в Центральном военном совете. Он — сын ветерана Красной армии, выпускник Национального университета оборонных технологий, имеет докторскую степень и участвовал в космической программе, включая миссию «Шэньчжоу-12».

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу Vincent Thian/AP

Уже в октябре 2023 года Ли сняли со всех ключевых постов, а в 2024 году он попал под следствие по делу о коррупции и был исключен из Коммунистической партии . Сейчас ему 68 лет.

Вэй Фэнхэ занимал пост министра обороны с 2018 по 2023 год. Он более 40 лет служил в ракетных войсках, прошел путь до командующего этим видом войск и в 2012 году получил звание генерал-полковника. В 2024 году его также заподозрили в коррупции и исключили из партии. Сейчас ему 72 года.

Именно Вэй был предшественником Ли на посту главы Минобороны, а его сменщик продержался на должности всего несколько месяцев , после чего исчез из публичного поля и вскоре отправился в отставку.

Не первый случай

Дела бывших министров стали частью более широкой антикоррупционной кампании в Китае. Как сообщало Центральное телевидение Китая CCTV, в январе началась проверка в отношении зампреда Центрального военного совета Чжан Юся.

Аналогичные обвинения в «серьезных нарушениях дисциплины и закона» выдвинули против начальника Объединенного штаба ЦВС генерала Лю Чжэньли .

Ранее, в декабре, к смертной казни с двухлетней отсрочкой приговорили бывшего главу Государственного управления по делам физкультуры и спорта Китая Го Чжунвеня. Суд установил, что с 2009 по 2024 год он получил взятки на сумму более 236 млн юаней, используя служебное положение для лоббирования интересов в различных проектах.

В августе прошлого года бывшего зампредседателя постоянного комитета Народного собрания провинции Хайнань Лю Синтай приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой за получение взяток на сумму свыше 316 млн юаней (около $44 млн).

По данным следствия, с 2003 по 2024 год он, занимая руководящие посты в провинциях Шаньдун и Хайнань, помогал компаниям и частным лицам получать выгодные контракты, продвигаться по службе и добиваться бюджетного финансирования. За это чиновник получал вознаграждение, и напрямую, и через посредников.