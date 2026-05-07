«Не изменим позицию». ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева по требованию России

Представитель ЕК Эль-Ануни: страны ЕС не будут эвакуировать дипломатов из Киева

Несмотря на рекомендации Минобороны и МИД России к 9 мая эвакуировать из Киева присутствующих там дипломатов, Евросоюз не будет прерывать работу посольств, заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни. Тем временем в министерстве обороны России вновь посоветовали жителям столицы Украины эвакуироваться и предупредили о нанесении массированного ракетного удара в случае попыток сорвать парад Победы.

Страны Евросоюза не собираются вывозить своих дипломатов из Киева после предупреждения России о вероятности удара по украинской столице. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни.

«Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего»,

— сказал политик.

По его словам, для находящихся в Киеве дипломатов атаки якобы стали «ежедневной реальностью» , а «публичные угрозы» будто бы являются «частью безрассудной эскалационной тактики».

Намерение работать в обычном режиме выразили и представители некоторых европейских дипломатических миссий. В частности, сотрудники посольства Польши в Киеве заявили: «Мы не планируем никаких изменений в работе объекта». Кроме того, министр иностранных дел Германии в разговоре с агентством Bloomberg заверил, что Берлин тоже не будет эвакуировать с Украины своих дипломатов.

7 мая министерство обороны России вновь рекомендовало дипломатам и жителям покинуть Киев 9 мая из-за возможного ответа в случае провокаций со стороны Украины:

«Напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева».

Также представители ведомства выразили надежду, что Украина присоединится к объявленному президентом России Владимиром Путиным перемирию 8 и 9 мая.

Грозное предупреждение

4 мая президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического общества в Ереване, сказал, будто 9 мая «украинские дроны могут прилететь» на парад Победы в Москве .

Спустя несколько часов в Минобороны сообщили, что обратили внимание на эту угрозу. Они заверили, что армия примет все необходимые меры для обеспечения безопасности парада.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», — предупредили в ведомстве.

При этом в министерстве подчеркнули, что на протяжении четырех лет воздерживались от подобных ударов по гуманитарным соображениям . Представители ведомства рекомендовали жителям Киева и дипломатам покинуть город.

6 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, что министерство отправило во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту , в которой донесло заявление российского Минобороны.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств», — сказано в документе.

Захарова заявила, что у стран Евросоюза не получится «замолчать» высказанные Зеленским угрозы, а ответ Москвы на агрессию будет неизбежным . Она призвала «очень и очень серьезно» отнестись к заявлению Минобороны России.

Политолог Лариса Шеслер в разговоре с газетой «Взгляд» заявила, что сам факт высказывания Минобороны России предупреждения жителям Киева с рекомендацией эвакуироваться говорит о серьезности намерений Москвы.

«Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ»,

— сказала эксперт.

По ее словам, Украина может попытаться устроить провокации, заявив, что они не были санкционированы Киевом и якобы были устроены военнослужащими на местах без согласования. Однако это «не сможет ввести российскую сторону в заблуждение».