«Не изменим позицию». ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева по требованию России

Страны Евросоюза не собираются вывозить своих дипломатов из Киева после предупреждения России о вероятности удара по украинской столице. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни.
«Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего»,
— сказал политик.
По его словам, для находящихся в Киеве дипломатов атаки якобы стали «ежедневной реальностью», а «публичные угрозы» будто бы являются «частью безрассудной эскалационной тактики».
Намерение работать в обычном режиме выразили и представители некоторых европейских дипломатических миссий. В частности, сотрудники посольства Польши в Киеве заявили: «Мы не планируем никаких изменений в работе объекта». Кроме того, министр иностранных дел Германии в разговоре с агентством Bloomberg заверил, что Берлин тоже не будет эвакуировать с Украины своих дипломатов.
7 мая министерство обороны России вновь рекомендовало дипломатам и жителям покинуть Киев 9 мая из-за возможного ответа в случае провокаций со стороны Украины:
«Напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева».
Также представители ведомства выразили надежду, что Украина присоединится к объявленному президентом России Владимиром Путиным перемирию 8 и 9 мая.
Грозное предупреждение
4 мая президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического общества в Ереване, сказал, будто 9 мая «украинские дроны могут прилететь» на парад Победы в Москве.
Спустя несколько часов в Минобороны сообщили, что обратили внимание на эту угрозу. Они заверили, что армия примет все необходимые меры для обеспечения безопасности парада.
«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», — предупредили в ведомстве.
При этом в министерстве подчеркнули, что на протяжении четырех лет воздерживались от подобных ударов по гуманитарным соображениям. Представители ведомства рекомендовали жителям Киева и дипломатам покинуть город.
6 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, что министерство отправило во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту, в которой донесло заявление российского Минобороны.
«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств», — сказано в документе.
Захарова заявила, что у стран Евросоюза не получится «замолчать» высказанные Зеленским угрозы, а ответ Москвы на агрессию будет неизбежным. Она призвала «очень и очень серьезно» отнестись к заявлению Минобороны России.
Политолог Лариса Шеслер в разговоре с газетой «Взгляд» заявила, что сам факт высказывания Минобороны России предупреждения жителям Киева с рекомендацией эвакуироваться говорит о серьезности намерений Москвы.
«Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ»,
— сказала эксперт.
По ее словам, Украина может попытаться устроить провокации, заявив, что они не были санкционированы Киевом и якобы были устроены военнослужащими на местах без согласования. Однако это «не сможет ввести российскую сторону в заблуждение».