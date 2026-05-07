Праздник без «белого списка». Минцифры предупредило об ограничениях интернета в Москве 9 мая

Минцифры предупредило об ограничениях мобильного интернета и SMS в Москве 9 мая — это связано с мерами безопасности. Как заявили в ведомстве, 7 и 8 мая связь будет работать в обычном режиме, однако при угрозах возможны оперативные отключения. В Кремле подтвердили, что такие решения принимаются в рамках закона. Как подготовиться к сбоям и что советуют эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ограничения в День Победы

Минцифры России сообщило, что 7 и 8 мая мобильный интернет и связь в Москве будут работать в обычном режиме, без плановых отключений. При этом в ведомстве уточнили, что при возникновении угроз безопасности возможны точечные ограничения.

«Вместе с тем для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к «белому списку» сайтов — и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены. Отдельно обращаем внимание, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений», — уточнили в Минцифры.

В Кремле подтвердили, что такие решения принимаются в рамках законодательства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи необходимы для обеспечения безопасности и защиты критически важной инфраструктуры. По его словам, власти не планируют вводить меры поддержки или компенсации для бизнеса из-за возможных отключений мобильной связи.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что подобные меры применяют в рамках борьбы с угрозами, включая теракты. По его словам, заранее раскрывать такие действия нельзя, поскольку это может помешать работе силовых структур, однако по итогам ограничений гражданам следует давать разъяснения.

Как подготовиться к сбоям

На фоне возможных ограничений связи эксперты советуют заранее подготовиться к работе без интернета. Старший преподаватель РТУ МИРЭА Игорь Котилевец в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что в первую очередь пользователи теряют доступ к навигации и данным.

Он рекомендовал заранее скачать офлайн-карты и маршруты, а также сохранить на устройстве копии важных документов — паспорта, медицинского полиса и рецептов. Контакты близких лучше продублировать на бумаге.

Эксперт посоветовал иметь SIM-карты разных операторов и использовать альтернативные каналы связи: из-за различий в частотах сигнал одного провайдера может работать там, где другой недоступен. Для дома более надежным вариантом остается проводной интернет.

Также стоит подготовить приложения и файлы, которые могут работать без подключения к облаку: заранее синхронизированные документы, скачанные фильмы и музыка помогут пережить отключения без потерь в работе и досуге. При этом бесконтактная оплата смартфоном без интернета работать не будет, поэтому лучше взять с собой банковскую карту или наличные .

«Ни в коем случае не стоит впадать в панику и атаковать звонками техподдержку оператора, если интернет пропал — скорее всего, массовое отключение, и кол-центры перегружены. Постарайтесь переключить внимание на офлайн-инструменты, о которых вы позаботились заранее. Предупредите близких и договоритесь о месте встречи», — подчеркнул Котилевец.

Советы в дорогу

Российским автомобилистам на фоне возможных перебоев со связью в Российском союзе автостраховщиков рекомендовали иметь при себе распечатанный полис ОСАГО.

Там предупредили, что при отсутствии интернета инспектор может не проверить электронный полис через служебные сервисы.

«Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис . В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности», — объяснили специалисты.

Кроме того, водителям посоветовали заранее записать контакты страховой компании, чтобы при ДТП быстро получить консультацию и уведомить страховщика.

Осторожно с публичным Wi-Fi

Если мобильный интернет недоступен и приходится подключаться к общественным сетям, эксперты призывают соблюдать базовые меры безопасности. Специалист по кибербезопасности Алексей Горелкин предупредил: в таких сетях лучше не вводить личные данные, поскольку злоумышленники могут перехватывать активность пользователей.

По его словам, особенно рискованно открывать банковские сервисы и сайты, где требуется ввод персональной информации. При этом использование мессенджеров и соцсетей через приложения безопаснее, чем через браузер .

Эксперт рекомендовал заранее установить нужные приложения и обновить их, чтобы при необходимости пользоваться ими через Wi-Fi с минимальными рисками.