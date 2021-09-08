Экс-посол США Макфол заявил, что Россия превосходит Америку по некоторым видам вооружений

Россия превосходит США в некоторых аспектах вооружения. Об этом во время виртуальной дискуссии, которая была посвящена взаимоотношениям между США, Китаем и Россией заявил бывший посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия является глобальной державой в вопросе ядерного оружия.

«И, к несчастью, ядерное оружие, которым обладает сегодня путинская Россия, — это не только оружие, доставшееся по наследству от Советского Союза», — сказал Макфол.

Бывший американский посол отметил, что президент РФ Владимир Путин «инвестировал фантастическое количество денег в модернизацию систем».

«И во многих отношениях они опережают нас в определенных аспектах с точки зрения их возможностей. Я думаю, это пугающий факт, на который многие люди не обращают внимания», — подчеркнул Макфол.

Он также добавил, что ряд российских систем вооружений не охватывается договором СНВ-3.

«Это пугающий аспект российской мощи, который, я думаю, недооценивается», — указал он.

В мае МИД РФ опубликовал данные по количеству ракет у России и США в рамках договора СНВ-3.