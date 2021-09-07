В Японии патрульный самолет попал в ДТП

На авиационной базе японских сил самообороны в городе Какамигахара, префектура Гифу, патрульный самолет Kawasaki P-1 потерпел крушение на земле. Об этом сообщает телеканал ANN со ссылкой на военное ведомство.

Инцидент произошел 7 сентября в 16 :00 (10:00 по московскому времени). Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и оказался на окружающем ее лугу. По предварительным данным, никто не пострадал.

Телеканал отмечает, что воздушное судно принадлежит крупнейшему в мире промышленному концерну Kawasaki Heavy Industries, и в Какамигахаре проходит техническое обслуживание на расположенном там предприятии.

Ранее в Испании 11 человек пострадали после того, как небольшой военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы.

Авария произошла, когда воздушное судно отрабатывало эвакуацию людей во время катастроф.