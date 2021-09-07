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Военные сил ОДКБ начали учения в Киргизии

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Военные России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии начали совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Учения «Рубеж-2021» стартовали на полигоне Эдельвейс в Киргизии.

Как рассказали в пресс-службе, во время маневров контингенты КСБР проведут совместное планирование и подготовку к проведению войсковой операции. Военнослужащие отработают вопросы блокирования и уничтожения боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию страны — члена ОДКБ.

Основу российского воинского контингента на маневрах составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады ЦВО и личный состав объединенной российской военной базы, которая дислоцируется в Киргизии. Всего от Вооруженных сил России в учениях задействованы 500 военных и свыше 120 единиц вооружения и военной техники, включая шесть единиц авиационной техники. Штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 объединенной российской военной базы Кант окажут поддержку наземным подразделениям , а также займутся воздушной разведкой в районе проведения учений.

Учения продлятся до 9 сентября.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что в Средней Азии есть спящие ячейки «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) и ИГ (организация запрещена в России).

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