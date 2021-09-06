Мексиканские участники «Спасской башни» рассказали, что их впечатлило в России

Руководитель участвовавшего в XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» военного оркестра из Мексики Хименас Сеговия рассказал РИА «Новости», что в России произвело наибольшее впечатление на музыкантов.

«Больше всего произвел впечатление парк «Патриот», храм Вооруженных сил РФ и музей «Дорога памяти». Мы увидели все страдания, через которые прошел русский народ», — сказал он.

Сеговия отметил, что мексиканцы были поражены тем, как «россияне защищали свою землю, свой дом».

Мексиканский оркестр вместе с образцово-показательным оркестром вооруженных сил Белоруссии и оркестром курсантов Военного университета Министерства обороны России выступили на церемонии закрытия Армейских международных игр в парке «Патриот».

Музыканты из Мексики исполнили «Фиеста мексикана», вальс «Бог никогда не умрет» и другие мелодии.

Ранее специальный гость фестиваля, лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн в сопровождении трех оркестров исполнил на Красной площади песню «Любимый город».