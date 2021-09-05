В США рассказали о решении Пентагона, угрожающем жизнеспособности авианосцев США

Применение F-18 Super Hornet в случае потенциального столкновения с Россией или Китаем делает авианосцы США уязвимыми для дальних атак из-за малой дальности данных истребителей, пишет издание Military Watch.

Для снижения эксплуатационных расходов F-18 Super Hornet использовались в качестве замены различных самолетов на борту авианосцев, в том числе палубного истребителя A-6 Intruder и дальнего перехватчика F-14 Tomcat. В результате это сократило военную сферу влияния авианосца на 77%, что было принято считать приемлемой ценой в мире после холодной войны.

Super Hornet критиковали за его малую дальность, и ВМС США планировали ввести в эксплуатацию вариант самолета с большей дальностью. Однако в итоге выяснилось, что F/A-18E/F Super Hornet не снабжались конформными топливными баками.

По этой причине, как пишет издание, отмена планов по модернизации представляет собой угрозу для жизнеспособности авианосцев, так как Россия, Северная Корея и Китай на сегодняшний день обладают более эффективным противокорабельным оружием.

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson (CVN 70) во время учений впервые использует палубный истребитель 5-го поколения F-35C в составе усиленного авиакрыла вместе с самолетами радиоэлектронной борьбы.