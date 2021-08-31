Корветы Тихоокеанского флота выполнили ракетные стрельбы в Японском море

Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» и «Совершенный» успешно провели зенитные ракетные стрельбы в Японском море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Согласно заявлению пресс-службы, стрельбы были выполнены в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.

В ТОФ отметили, что корабли поочередно вышли в район выполнения задач и отработали на практике действия по противовоздушной обороне в одном из морских полигонов боевой подготовки.

Боевые расчеты осуществили стрельбу зенитным ракетным комплексом «Редут» по ракетам-мишеням «Малахит», выпущенным с малого ракетного корабля «Иней», который имитировал условного противника.

«Воздушные цели были своевременно выявлены и взяты на сопровождение. После входа крылатых ракет в зону поражения они были уничтожены выпущенными с корветов ракетами ПВО ЗРК «Редут», — говорится в сообщении.

Стрельбы были проведены без замечаний, добавили в ТОФ.

На прошлой неделе правительство Японии выразило протест России из-за планируемых учебных стрельб в районе курильского острова Итуруп.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.