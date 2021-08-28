Шойгу рассказал о будущем самолетов «Открытого неба»

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что самолеты Ту-214ОН, разработанные для выполнения инспекций в рамках договора «Открытое небо», будут перепрофилированы на авиазаводе в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ту-214ОН («Открытое небо») — самолет авиационного наблюдения на базе пассажирского самолета Ту-204. Создан специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу (ДОН) над территориями стран-участниц.

«Два самолета «Открытого неба», они же здесь делаются. Значит, сейчас надо эти самолеты перепрофилировать, а кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань», — заявил Шойгу.

По его словам, после прекращения действия ДОН в таких самолетах не будет необходимости.

В июне в МИД РФ заявили, что участие России в Договоре по открытому небу завершится 18 декабря 2021 года. НАТО выразила сожаление о решении России.

ДОН был подписан в 1992 году, он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.