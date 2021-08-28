Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Химки» выступили с заявлением по поводу оскорблений в адрес своего... 17:21
Дудя вызвали в суд из-за интервью с Тимой Белорусских 17:18
Украина завершает эвакуацию граждан из Афганистана 17:10
Появилось видео массовой драки в центре Москвы 17:02
Россия сохранила третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио 16:58
«Газпром экспорт» перестал продавать газ на 2022 год... 16:56
Американский политолог предрек США фиаско в потенциальной войне с Китаем и... 16:55
Все медали российских атлетов в четвертый день Паралимпиады в Токио 16:49
Врач рассказал об осложнениях COVID-19, которые можно выявить только при обследовании 16:44
Бабушка погибшей в Тюмени девочки рассказала, как нужно наказать убийцу ее внучки 16:36

Шойгу рассказал о будущем самолетов «Открытого неба»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что самолеты Ту-214ОН, разработанные для выполнения инспекций в рамках договора «Открытое небо», будут перепрофилированы на авиазаводе в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ту-214ОН («Открытое небо») — самолет авиационного наблюдения на базе пассажирского самолета Ту-204. Создан специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу (ДОН) над территориями стран-участниц.

«Два самолета «Открытого неба», они же здесь делаются. Значит, сейчас надо эти самолеты перепрофилировать, а кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань», — заявил Шойгу.

По его словам, после прекращения действия ДОН в таких самолетах не будет необходимости.

В июне в МИД РФ заявили, что участие России в Договоре по открытому небу завершится 18 декабря 2021 года. НАТО выразила сожаление о решении России.

ДОН был подписан в 1992 году, он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Компенсации матерям, доплаты и «гаражная амнистия»: что нового ждать в сентябре
Какие изменения в законах вступят в силу с 1 сентября
«В моей душе всегда живет рок»: интервью с Юлией Савичевой
Юлия Савичева — о «Фабрике звезд», «Евровидении», личной жизни и творчестве
«Прошу отнестись с пониманием»: министр рассказал о начале учебного года
С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры
Лидера Rammstein предупредили, что фестиваль в Твери без соблюдения ограничений недопустим
Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ практически по всем предметам
Поклонская ответила на угрозу Кулебы «испортить ей жизнь»
Россия сохранила третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио
Новости и материалы
«Химки» выступили с заявлением по поводу оскорблений в адрес своего нападающего
Дудя вызвали в суд из-за интервью с Тимой Белорусских
Украина завершает эвакуацию граждан из Афганистана
Появилось видео массовой драки в центре Москвы
«Газпром экспорт» перестал продавать газ на 2022 год через Электронную торговую платформу
Американский политолог предрек США фиаско в потенциальной войне с Китаем и Россией
Все медали российских атлетов в четвертый день Паралимпиады в Токио
Врач рассказал об осложнениях COVID-19, которые можно выявить только при обследовании
Бабушка погибшей в Тюмени девочки рассказала, как нужно наказать убийцу ее внучки
Стала известна причина отказа Роналду переходить в «Манчестер Сити»
Володин прокомментировал желание Кулебы «испортить жизнь» Наталье Поклонской
В «Векторе» рассказали об отличиях «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н»
Орлов: Дзюба подписал новый контракт и перестал совершенствоваться
В Минздраве предупредили, что школьники в группе риска по тяжелой форме коронавируса
Патриарх Кирилл назвал греховным визит Варфоломея на Украину
Комментатор Орлов пошутил, что Роналду ушел из «Ювентуса», испугавшись играть с «Зенитом»
Первый вице-премьер призвал увеличить вывоз угля с востока России
Футболист «Химок» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Нижним Новгородом»
Все новости
«Таким гостям мы не рады»: власти отреагировали на драки мигрантов в Москве
Собянин сообщил о депортации более 200 мигрантов после массовых драк
«Пациентам некуда бежать»: почему россияне жалуются на врачей в страховые
Всероссийский союз страховщиков сообщил о резком росте жалоб на медобслуживание
Chevrolet, Genesis, Kia: самые интересные автоновинки сентября
В России в сентябре представят компактные кроссоверы и электромобили
Принципиальный вопрос. Почему Польша не пускает мигрантов из Белоруссии
Эксперты назвали причины миграционного кризиса на польско-белорусской границе
«Из кризиса не выведет»: спасет ли «Спартак» возвращение Тедеско
«Спартак» идет в трех очках от зоны вылета из чемпионата России
«Согласовано с Путиным и Байденом»: на Украине заявили о требованиях Меркель
Бывший нардеп сообщил о совместном ультиматуме Зеленскому со стороны ФРГ, США и РФ
Не только мама Стифлера: чем знаменита Дженнифер Кулидж
«Завели административное дело»: почему полиция пришла в отель к Линдеманну
СМИ назвали причину ночного визита полиции в гостиничный номер лидера Rammstein
«Легко увидеть, трудно найти»: ученые поняли, где искать девятую планету
Астрономы нанесли на карту вероятное местоположение 9-й планеты Солнечной системы
«Еще вчера казалось выдумкой»: в России создали экзоскелеты для военных
На форуме «Армия-2021» представили боевой экзоскелет с двигателями
«Противоречит науке»: Китай не доверяет мнению спецслужб США о коронавирусе
Китайские дипломаты назвали «сфабрикованным» доклад разведки США о COVID-19
Атака с дрона. США ищут боевиков ИГ* в Афганистане
Пентагон заявил об успешной спецоперации по уничтожению террориста ИГ* в Афганистане
«Помада», «амулет» и «капля»: самые необычные мобильники из 2000-х
О каких телефонах мечтали подростки нулевых
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях