Самолет итальянских ВВС обстреляли в Кабуле

Самолет C-130 итальянских ВВС, эвакуирующий жителей Афганистана, обстреляли при взлете в аэропорту Кабула, пострадавших нет. Об этом сообщает La Stampa.

По информации СМИ, огонь был открыт, когда самолет уже оторвал шасси от взлетно-посадочной полосы и двигатели работали на максимальной мощности. Уточняется, что на борту были журналисты и 98 мирных жителей. За штурвалом находилась женщина-офицер ВВС Италии. Она совершила маневр, который увел самолет от траектории пуль.

Отмечается, что самолет С-130 отправился на авиабазу Аль-Салем в Кувейте, откуда пассажиры отправятся на борту KC-767 в Италию.

Как сообщалось ранее, итальянским активистам удалось вывести из Афганистана 370 человек, причем половина из них — дети.

В настоящее время свободного доступа в аэропорт Кабула нет. Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые захватили власть в Афганистане, установили КПП при въезде в аэропорт. Талибы пропускают только тех, кто либо является гражданином страны НАТО, либо имеет визу или специальное приглашение в государства альянса. По словам официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, после 31 выехать из страны будет нельзя.