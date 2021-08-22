Пентагон обратился к авиакомпаниям США с просьбой помочь эвакуированным из Афганистана

Министр обороны США Ллойд Остин приказал коммерческим американским авиакомпаниям предоставить самолеты, чтобы ускорить эвакуацию людей из Афганистана. Об этом сообщает CNBC.

Самолеты не будут летать в Кабул, а вместо этого будут доставлять тех, кто уже был вывезен из страны, на военные базы в Европе и на Ближнем Востоке. Как считают в Пентагоне, это позволит военной авиации сосредоточить внимание на операциях в афганской столице, а также за ее пределами.

Министерство обороны США активировало гражданский резервный воздушный флот для обеспечения резервной эвакуации коммерческими авиаперевозчиками в случае «серьезной чрезвычайной ситуации в области национальной обороны».

Программа коснется 18 самолетов. Среди авиакомпаний будут American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, Omni Air, Hawaiian Airlines, а также United Airlines.

«Активация программы предоставляет министерству обороны доступ к ресурсам коммерческой воздушной мобильности, чтобы усилить нашу поддержку Госдепу в эвакуации граждан и персонала США, заявителей на получение специальных иммиграционных виз и других лиц, находящихся в зоне риска, из Афганистана», — уточнил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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