В Узбекистане рассказали, как появилась информация о столкнувшихся в небе самолетах

Генеральная прокуратура Узбекистана объяснила в своем Telegram-канале, почему было удалено сообщение о столкновении МИГ-29 ВВС страны и афганского военного борта «Эмбрайер-314».

«Заявление Генпрокуратуры в Telegram не было полностью прояснено и не было основано на официальной проверенной информации соответствующих ведомств», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также отметили, что ситуация в Афганистане отличается «непостоянством реалий», и официальные источники могут ошибаться в таких условиях. Были предпринят меры, которые помогут предотвратить подобные инциденты в будущем, добавили в ведомстве.

Ранее силовики заявили, что три афганских военных самолета, запросили разрешение на посадку в аэропорту «Хонабад», были взяты под сопровождение двух узбекских МИГ-29, после чего один из «Эмбрайер-314» столкнулся с истребителем.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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