Пентагон сообщил, что в Афганистан направляются дополнительные 1000 военных США

Ухудшение ситуации с безопасностью в Кабуле привело к тому, что Пентагон увеличил число военных, чтобы попытаться поддержать порядок в аэропорту, передает корреспондент из пула Пентагона Тара Копп.

Накануне президент США Джо Байден обратится к народу с по поводу ситуации в Афганистане.

«Пресс-секретарь Пентагона заявил, что США отправит еще тысячу десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии в Кабул. В ближайшее время в Афганистане будут размещены семь тысяч американских военнослужащих», — написала Копп.

В воскресенью 15 августа Пентагон сообщил. что в течение следующих 48 часов будет расширено присутствие США «в сфере безопасности до почти 6 тыс. военнослужащих».

Ранее сообщалось, что американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула, где проходит эвакуация.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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