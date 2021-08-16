Тихоокеанский флот получит два новейших корвета

Два новых корвета для Тихоокеанского флота (ТОФ) заложат до конца этого августа на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Сообщается, что речь идет о кораблях «Грозный» проекта 20380 и «Буйный» проекта 20385. Главное отличие корветов серии 20385 от проекта 20380 — ракетный комплекс «Калибр-НК», при помощи которого можно эффективно поражать как морские, так и береговые цели. Корабли 20385 серии предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, а также для борьбы с надводными кораблями и подлодками, уточняет издание.

«Корветы проекта 20380 и 20385 удачно сбалансированы, хорошо вооружены, они успешно показали себя на Тихоокеанском флоте», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Как заявили источники издания, существует небольшая вероятность переноса мероприятия на конец текущего года. Согласно предварительным планам, окончание строительства запланировано на 2024–2025 годы.

Ранее сообщалось, что новейший корвет проекта 20386 «Меркурий» первым из российских кораблей могут построить полностью по концепции «стелс»-корабля.