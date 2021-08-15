Третий за ночь региональный центр Афганистана захвачен талибами*

Столица провинции Дайкунди, город Нили, захвачен боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальных представителей движения.

Провинция Дайкунди находится в центре Афганистана, ее население составляет чуть более 400 тыс человек, а большая его часть — хазарейцы, в то время как большинство талибов — пуштуны.

Также один из официальных представителей движения, Кари Ахмади, подтвердил информацию о том, что талибы без боя взяли предпоследний крупный город, который находился под контролем афганского правительства — Джелалабад.

«Во время операции «Джихад аль-Фатх» был полностью захвачен город Джелалабад, центр Нангархара. Резиденция губернатора, управление разведка, расположение полиции и другие объекты были захвачены моджахедами», — написал Ахмади в Twitter.

Ранее талибы захватили еще один провинциальный центр в Афганистане.

До этого боевики завоевали Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана».