В Нижнем Новгороде 14 августа выступит пилотажная группа «Стрижи»

В Нижнем Новгороде в честь 800-летия города в субботу, 14 августа, можно будет посмотреть показательные выступления группы высшего пилотажа «Стрижи». Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

Смотреть за пилотажной группой местные жители и туристы смогут над акваторией Оки и Волги. Планируется, что выступление пилотажной группы организуют с 16.00 до 16.30.

Летчики легендарной пилотажной группы покажут групповой и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29. Они выполнят фигуры высшего пилотажа, среди которых «пирамида», «молот», «звезда» и другие.

Наблюдать за авиашоу в праздничным день нижегородцы смогут с Нижневолжской набережной.

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